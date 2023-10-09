«Ростелеком» выплатит 19 млрд рублей дивидендов за 2022 год

Держатели акций получат по 5,4 рубля за одну ценную бумагу. Список инвесторов для получения выплат определят 1 декабря 2023 года.

Совет директоров компании «Ростелеком» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2022 год 19 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Инвесторы получат по 5,4 рубля за акцию.

1 декабря 2023 года — дата, на которую компания определит тех, кто имеет право на получение дивидендов.

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