Изготовление приборов с драгметаллами не помешает применению УСН

Не всегда работа с драгметаллами лишает права на упрощенку. Компания может применять УСН при производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, содержащих драгоценные металлы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-11-11/88844.

С 2023 года производители ювелирных изделий из драгметаллов не имеют права на применение УСН.

Что такое ювелирные изделия, описано в законе о драгметаллах (от 26.03.1998 № 41-ФЗ).

Это изделия, имеющие пробы не ниже минимальных, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгкамней, других материалов природного или искусственного происхождения, или без них.

Если измерительные приборы, которые изготавливает компания, не подходят под определение ювелирных изделий, то можно применять УСН.