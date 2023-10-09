При возврате денег покупателю интернет-магазина чек ККТ формирует платежный агрегатор

Пробивать чек ККТ надо не только при получении денег от покупателя-физлица по безналу, но и при безналичном возврате денег покупателю.

Минфин в письме от 25.08.2023 № 30-01-15/81027 разбирался в ситуации, когда платежный агрегатор удерживает деньги у продавца и возвращает их покупателю (клиенту).

Платежный агрегатор — это сервис по приему платежей, через который бизнес может принимать оплату на сайте разными способами.

При удержании платежным агрегатором денег продавца товаров (работ, услуг) в рамках процедуры возврата покупателю (клиенту) обязанность применения ККТ возникает у платежного агрегатора.

То есть, компания-продавец никаких чеков на возврат денег не пробивает. Это забота платежного агрегатора.