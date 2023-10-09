Клиенты банков в обход закона оформляют льготную ипотеку дважды

Банкам разрешили повышать ставку для недобросовестных заемщиков, которые дважды обращаются за льготной ипотекой.

С 6 января 2023 года начало действовать постановление правительства №2485, согласно которому заемщик не может дважды оформить больше одной льготной ипотеки под 8%. Однако из-за задержки в обновлении данных клиенты могли взять кредит несколько раз. Об этом пишут «Известия».

Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен, — сказала управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова.

Банки, которые оформили ипотеку второй раз, не имеют права на компенсацию из бюджета. Они не только теряют прибыль, но и получают убыток в размере 5% от суммы займа.

Обнаружить схему с двойным получением льготной ипотеки можно только на этапе сдачи отчетности.

В Бюро кредитных историй (БКИ), где проверяют клиентов, есть уязвимость – информация обновляется не сразу, нужно около трех дней. Поэтому сотрудники банков могут не увидеть, что у заемщика уже есть ипотека. В итоге клиент может получить сразу два кредита с господдержкой.

С 9 сентября 2023 года правительство разрешило кредитным организациям повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных цен, если выяснилось, что клиент уже получал такой кредит в другом банке.

Однако обратной силы эта норма не имеет, и большинство банков по-прежнему не могут получить возмещение своих потерь.

Такие ситуации стараются урегулировать в досудебном порядке, например, банк может вынести клиенту требование о досрочном погашении займа.

В суде кредитные организации могут попробовать признать такие договоры недействительными, если удастся доказать злоупотребление со стороны заемщика. Но судебная практика по решению проблем с двойным оформлением ипотеки еще не сформировалась.