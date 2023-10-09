Российская компания на УСН платит налог за безвозмездное имущество от своей иностранной «дочки»

Ситуация: российская компания владеет 100% доли в иностранной компании, и эта «дочка» передает материнской компании имущество. Такая передача может не облагаться налогом, но все зависит от страны, где находится эта дочерняя фирма.

Минфин в письме от 15.09.2023 № 03-11-06/2/88251 разъяснил ситуацию, когда идет передача имущества от компании из Австрии российской компании-стопроцентному учредителю.

В НК РФ сказано, что такая безвозмездная передача от иностранной фирмы не будет облагаться налогом только в том случае, если страна передающей компании не входит в перечень Минфина из приказа от 05.06.2023 N 86н (это список офшорных зон).

Австрия входит в этот список. Поэтому передача имущества от австрийской дочки будет облагаться налогом по УСН у российской фирмы на УСН.

Таким образом, хотя компания №2 из Австрии – это единоличная собственность компании №1 из России, передача имущества из компании №2 в компанию №1 облагается налогом.