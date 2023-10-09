👈 Если у ИП забрали аванс по УСН в резерв по имущественным налогам, деньги вернут на ЕНС 30 октября. Пеней не будет

Некоторые ИП уже уплатили аванс по УСН за 3 квартала и сдали (или скоро сдадут) уведомление по ЕНП на этот аванс. По этому уведомлению налоговики начислят аванс. Но денег на ЕНС для его погашения нет. Их оттуда списали в резерв под имущественные налоги. Но беспокоиться не надо. Долга по УСН не будет.

ФНС в своем Telegram-чате дала разъяснение ИП, задающим один и тот же вопрос про пени на уплаченный аванс по УСН, списанный налоговиками на другие цели.

Если к моменту списания денег с ЕНС в счет аванса по УСН (30.10.2023) там будет пусто, резерв с имущественными налогами расформируют. Деньги вернутся на ЕНС и они оттуда уйдут в бюджет в виде аванса по УСН.

В этом случае надо будет до 01.12.2023 пополнить ЕНС на сумму имущественных налогов.

Налоговики привели пример.

13.09.2023 вы получили налоговое уведомление с налогом за авто по сроку уплаты 01.12.2023 в сумме 100 руб.

16.10.2023 вы уплатили ЕНП в сумме 100 руб. (это был аванс по УСН).

17.10.2023 эти деньги ушли в счет уплаты налога за авто по сроку уплаты 01.12.2023.

30.10.2023 у вас наступает обязанность по уплате аванса по УСН на основании ранее сданного уведомления по ЕНП.

Если на ЕНП нет средств, по сроку 30.10.2023 производится автоматическое перераспределение суммы 100 руб. с имущественных налогов в УСН без начисления пеней.

Таким образом, вы исполните обязанность по уплате УСН.

До 01.12.2023 вам нужно внести на ЕНП 100 руб. для исполнения обязательств по имущественным налогам.

Кстати, ранее ФНС в своем чате советовала ИП в такой ситуации повторно уплатить аванс по УСН, раз первый платеж ушел на другие цели.