Жители ЛНР начнут получать полисы ОМС дома и на почте

«Почта ЛНР» и территориальный фонд ОМС подписали договор о сотрудничестве. Теперь жители Луганской Народной Республики смогут оформить медицинскую страховку в почтовых отделениях или на дому. Об этом сказано в телеграм-канале газеты «Республика».

Сотрудники почтовых отделений будут принимать документы для получения полиса ОМС, а потом передадут их в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Для того, чтобы оформить полис ОМС не обязательно выходить из дома и стоять в очередях. К примеру, если вам на дом приносят пенсию, сразу же можно оформить и полис, — сказал директор ТФОМС ЛНР Алексей Рощин.

Сейчас в ЛНР работает 405 отделений почтовой связи, из них 250 находятся в сельской местности.

Недавно мы писали, что больше 450 тыс. жителей ЛНР уже получили полисы обязательного медицинского страхования.