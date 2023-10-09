ОС из сферы высоких технологий надо помечать кодом в декларации по налогу на прибыль

Вводные дает ФНС в письме от 11.10.2023 № ЗГ-3-3/13157.
Речь идет о таких основных средствах:
включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта;
включенных в перечень российского высокотехнологичного оборудования.
Для первого случая (ОС из реестра радиоэлектроники в сфере ИИ) в приложении №1 к декларации надо указывать код 620. Об этом ранее сообщала ФНС в письме от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@.
А какой код для высокотехнологичных ОС? Пока неизвестно. ФНС обещает выпустить письмо на этот счет.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Перечень такого высокотехнологичного оборудования, по которому можно завышать стоимость ОС, утвержден распоряжением правительства от 20.07.2023 № 1937-р.
Там, например, есть средства связи, пожарная и охранная сигнализация, некоторые станки и т. д.
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