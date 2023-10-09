ОС из сферы высоких технологий надо помечать кодом в декларации по налогу на прибыль

При формировании первоначальной стоимости ОС в ряде случае можно применять коэффициент 1,5. Такой завышенный расход надо отражать в декларации по налогу на прибыль с указанием кода в приложении №1.

Вводные дает ФНС в письме от 11.10.2023 № ЗГ-3-3/13157.

Речь идет о таких основных средствах:

включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта ;

включенных в перечень российского высокотехнологичного оборудования.

Для первого случая (ОС из реестра радиоэлектроники в сфере ИИ) в приложении №1 к декларации надо указывать код 620. Об этом ранее сообщала ФНС в письме от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@.

А какой код для высокотехнологичных ОС? Пока неизвестно. ФНС обещает выпустить письмо на этот счет.