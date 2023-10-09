До 25 октября надо сдать уведомление по ЕНП с авансом по УСН и имущественными налогами бизнеса

25 октября – очередной срок сдачи уведомлений по ЕНП. В это раз там будут не только обычные ежемесячные налоги, но и квартальные.

В частности, в уведомлении будет аванс по УСН за 3 квартала с кодом периода 34/03.

Если аванс по итогам 3 квартала = 0, то уведомление не нужно. Если аванс по итогам 3 квартала – к уменьшению, то можно сдать отрицательное уведомление.

Также в уведомлении будут авансы по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. Код периода также – 34/03.

Налог на имущество включают в уведомление независимо от того, как его считают –­ по среднегодовой стоимости или по кадастровой.

Уведомление не примут, если оно не соответствует контрольным соотношениям. Их еще официально не утвердили. Но есть проект.

Какие ошибки могут оказаться фатальными, мы разбирали здесь.