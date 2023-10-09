До 25 октября надо сдать уведомление по ЕНП с авансом по УСН и имущественными налогами бизнеса

В частности, в уведомлении будет аванс по УСН за 3 квартала с кодом периода 34/03.
Если аванс по итогам 3 квартала = 0, то уведомление не нужно. Если аванс по итогам 3 квартала – к уменьшению, то можно сдать отрицательное уведомление.
Также в уведомлении будут авансы по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. Код периода также – 34/03.
Налог на имущество включают в уведомление независимо от того, как его считают – по среднегодовой стоимости или по кадастровой.
Уведомление не примут, если оно не соответствует контрольным соотношениям. Их еще официально не утвердили. Но есть проект.
Какие ошибки могут оказаться фатальными, мы разбирали здесь.
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