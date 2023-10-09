Вводят новые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения

Правительственный законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.
Будут такие налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан:
на пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающим выплату негосударственной пенсии при достижении пенсионного возраста;
на сберегательные взносы по договорам долгосрочных сбережений с НПФ;
на средства, внесенные на ИИС, открытый начиная с 1 января 2024 года;
на положительный финансовый результат от операций на ИИС, открытом с 01.01.2024.
Размер вычета – до 400 тыс. рублей в год.
Условия предоставления вычетов:
факт получения негосударственной пенсии, основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступают не ранее 10 лет с даты его заключения;
срок действия договора на ИИС не менее 10 лет (в переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет).
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