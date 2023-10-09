💰У МТС-банка произошла утечка данных

Роскомнадзор провел проверку после появления сообщений о возможной утечке персональных данных почти 1 млн клиентов МТС Банка, и расследование подтвердило ее.

По ее результатам факт утечки персональных данных (ПД) был подтвержден, говорит собеседник. РКН «составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», сообщил представитель Роскомнадзора, пишут «Ведомости».

В начале сентября о возможной утечке данных 1 млн клиентов МТС-банка сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его сведениям, в свободном доступе оказались такие ПД, как ФИО, номера телефонов, даты рождения, ИНН, гражданство, а также в частичном виде номера банковских карт.

В банке пока отказываются комментировать ситуацию.

На данный момент за утечку ПД банку грозит символическийштраф от 60 000 до 100 000 руб. вне зависимости от количества граждан, чьи данные попали в открытый доступ.

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