У одежды может появиться цифровой паспорт с информацией о продукте

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает создать для одежды цифровой паспорт. Там будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия. Об этом узнали «Известия».
Такой паспорт будет нужен для переработки одежды в автоматическом режиме. Сейчас, когда ненужная вещь попадает на предприятие по переработке, на ней нет этикеток. Либо производитель указал один состав тканей, а на деле он оказался другим.
Виртуальный документ позволит отследить, что вещь была произведена в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Мы сможем отслеживать долю вовлечения вторичного сырья при производстве одежды внутри страны, — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Идея похожа на цифровую маркировку, но система «Честный ЗНАК» предназначена для фискальных целей и для борьбы с нелегальной продукций.
Цифровой паспорт нужен для переработчиков. Также производителям и импортерам не нужно дополнительное оборудование, кроме цифровой камеры.
Пилотную версию проекта могут запустить уже в 2025-2026 годах.
Комментарии2
Очередной гринвошинг, на который выделят много денег, но при отсутствии элементарного раздельного вывоза мусора по всей стране( даже в крупных городах его нет), работать это не будет.
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ведение таких паспортов с фото вещей и обуви будет стоить очень много. Одних только мощностей по хранению и обработки сколько необходимо будет. Плюс ПО для участников оборота одежды и обуви, дополнительные сервисы.
Это очередной Клондайк же...