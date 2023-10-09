У одежды может появиться цифровой паспорт с информацией о продукте

Виртуальный документ поможет сортировать текстиль еще до того, как одежда оказалась на заводе по переработке. Пилотный проект могут запустить в 2025-2026 годах.

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает создать для одежды цифровой паспорт. Там будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия. Об этом узнали «Известия».

Такой паспорт будет нужен для переработки одежды в автоматическом режиме. Сейчас, когда ненужная вещь попадает на предприятие по переработке, на ней нет этикеток. Либо производитель указал один состав тканей, а на деле он оказался другим.

Виртуальный документ позволит отследить, что вещь была произведена в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Мы сможем отслеживать долю вовлечения вторичного сырья при производстве одежды внутри страны, — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Идея похожа на цифровую маркировку, но система «Честный ЗНАК» предназначена для фискальных целей и для борьбы с нелегальной продукций.

Цифровой паспорт нужен для переработчиков. Также производителям и импортерам не нужно дополнительное оборудование, кроме цифровой камеры.

Пилотную версию проекта могут запустить уже в 2025-2026 годах.