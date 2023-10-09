Маркировка товаров

У одежды может появиться цифровой паспорт с информацией о продукте

Виртуальный документ поможет сортировать текстиль еще до того, как одежда оказалась на заводе по переработке. Пилотный проект могут запустить в 2025-2026 годах.
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Российский экологический оператор (РЭО) предлагает создать для одежды цифровой паспорт. Там будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия. Об этом узнали «Известия».

Такой паспорт будет нужен для переработки одежды в автоматическом режиме. Сейчас, когда ненужная вещь попадает на предприятие по переработке, на ней нет этикеток. Либо производитель указал один состав тканей, а на деле он оказался другим.

Виртуальный документ позволит отследить, что вещь была произведена в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Мы сможем отслеживать долю вовлечения вторичного сырья при производстве одежды внутри страны, — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Идея похожа на цифровую маркировку, но система «Честный ЗНАК» предназначена для фискальных целей и для борьбы с нелегальной продукций.

Цифровой паспорт нужен для переработчиков. Также производителям и импортерам не нужно дополнительное оборудование, кроме цифровой камеры.

Пилотную версию проекта могут запустить уже в 2025-2026 годах.

Комментарии

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  • Логотип Елена Ш1
    Елена Ш1 32 минуты назад

    Очередной гринвошинг, на который выделят много денег, но при отсутствии элементарного раздельного вывоза мусора по всей стране( даже в крупных городах его нет),  работать это не будет. 

  • Логотип hub
    hub 1 минуту назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Ведение таких паспортов с фото вещей и обуви будет стоить очень много. Одних только мощностей по хранению и обработки сколько необходимо будет. Плюс ПО для участников оборота одежды и обуви, дополнительные сервисы.

    Это очередной Клондайк же...

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