193 тысячи многодетных семей получили по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Государство выделило около 87 млрд рублей, чтобы помочь семьям с детьми выплатить жилищный кредит.

Почти 193 тыс. многодетных семей получили около 87 млрд рублей на погашение жилищного кредита. Об этом сказано на сайте Минфина.

С начала действия программы выплаты получили почти 193 тыс. семей на общую сумму почти 87 млрд рублей. За 2022 год 36,3 тыс. многодетных семей получили земельные участки, в том числе почти 20 тыс. семей — участки, обеспеченные соответствующей инфраструктурой, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В 2022 году срок действия льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года.

Тогда же было принято решение давать льготные кредиты не только при рождении детей, но и тем семьям, в которых уже воспитываются два ребенка или большее количество детей.

В 2022 году в программе участвовали почти 181 тыс. семей.

Многодетные семьи до конца 2023 году еще могут получить по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.