В ТК РФ хотят прописать отпуск 35 дней для пенсионеров и предпенсионеров

Сотрудники в пенсионном возрасте, а также за 5 лет до пенсии должны отдыхать в отпуске не 28 дней, а 35. Такую поправку хотят внести в ТК РФ.

Законопроект размещен в базе Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что сейчас у предпенсионеров есть такие льготы:

по налогу на имущество;

выходные для диспансеризации;

защита от увольнения из-за возраста;

повышенное пособие по безработице.

Но есть потребность в дополнительной поддержке работающих предпенсионеров и пенсионеров.

Поэтому для них предусмотрели длинный отпуск — 35 дней.

Принятие законопроекта позволит пожилым гражданам иметь больше свободного времени на отдых и восстановление сил, что улучшит их самочувствие и повысит работоспособность, считают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.