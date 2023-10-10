В ТК РФ хотят прописать отпуск 35 дней для пенсионеров и предпенсионеров

Законопроект размещен в базе Госдумы.
В пояснительной записке говорится, что сейчас у предпенсионеров есть такие льготы:
по налогу на имущество;
выходные для диспансеризации;
защита от увольнения из-за возраста;
повышенное пособие по безработице.
Но есть потребность в дополнительной поддержке работающих предпенсионеров и пенсионеров.
Поэтому для них предусмотрели длинный отпуск — 35 дней.
Принятие законопроекта позволит пожилым гражданам иметь больше свободного времени на отдых и восстановление сил, что улучшит их самочувствие и повысит работоспособность, считают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.
Комментарии2
Главный бухгалтер
а бухгалтер?
Главный бухгалтер
А бухгалтер пишет паспорт для б/у одежды)), ему некогда в отпуск ходить.