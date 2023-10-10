Предприниматели из Москвы получили больше миллиона консультаций

Малому бизнесу помогли с регистрацией, с выбором системы налогообложения, открыли путь для участия в госзакупках и нашли точки роста для масштабирования.

С 2012 года специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) провели больше 1 млн бесплатных консультаций для представителей делового сообщества. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.

Чаще всего с вопросами обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие организации.

Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое, — сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Специалисты проекта помогают зарегистрировать бизнес, выбрать систему налогообложения и найти инструменты для масштабирования своего дела.

Получить консультацию можно по телефону, на сайте МБМ и в центрах услуг для бизнеса.

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