Предприниматели из Москвы получили больше миллиона консультаций

С 2012 года специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) провели больше 1 млн бесплатных консультаций для представителей делового сообщества. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.
Чаще всего с вопросами обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие организации.
Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое, — сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Специалисты проекта помогают зарегистрировать бизнес, выбрать систему налогообложения и найти инструменты для масштабирования своего дела.
Получить консультацию можно по телефону, на сайте МБМ и в центрах услуг для бизнеса.
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Комментарии2
ВикторияГлавный бухгалтер
Ой, помню как мы "получали консультации" по внешней торговле на протяжении трех суток по телефону не бросая трубки видимо, без перерыва на обед даже ))
Так прямо и было нарисовано. Я даже помню, что претензию отправляла, чтобы нас убрали из получателей этой "услуги", но ни ответа ни привета не получила.
Это то же так же оказывают услуги, интересно, сколько денег освоили?
Небось, братец Таксика тоже еще тот консультант.