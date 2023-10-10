ВЭД

Казахстан запретил России экспортировать 106 видов электроники из-за санкций Запада

Власти Казахстана присоединились к технологическим санкциям против России. Импортеры не смогут ввезти специализированное оборудование для военных целей.
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Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов электронных товаров. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева.

Основная проблема в экспорте. Мы все товары вывозим на экспорт (через Россию). Ограничили только товары, связанные с военными целями, — сказал Кайрат Торебаев.

Ограничения пришлось ввести из-за санкций Запада, которые распространяются на казахстанских и зарубежных производителей.

Под запрет попали дроны, их комплектующие, специальная электроника и чипы.

В 2022 году Казахстан ввел запрет на поставки Москве военных товаров, а для продукции двойного назначения сделали специальную сертификацию. Чтобы ее экспортировать, нужно получить разрешение на вывоз.

Все санкционные товары, которые Казахстан поставляет в РФ, отслеживаются по электронным счетам-фактурам.

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Комментарии

1
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    Buh Lo
    1 час назад

    Светлана Вейс

    В заголовке, исходя из сути статьи, должно быть указано "в Россию экспортировать" или "России импортировать"🙄

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