«Росспиртпром» приватизируют до конца 2023 года

Минфин собирается продать акции «Росспиртпрома». Все деньги поступят в бюджет в полном объеме.

До конца 2023 года Минфин рассчитывает продать 100% акций АО «Росспиртпром». Об этом пишет «ТАСС».

Подготовка к приватизации акций компании не завершена, в том числе проводятся мероприятия по оценке для определения их рыночной стоимости. Мы ожидаем, что продажа акций компании состоится до конца 2023 года. Средства от продажи акций поступят в бюджет в полном объеме, — сказали в министерстве.

По решению правительства приватизации подлежат две государственные компании: завод по производству сульфата натрия АО «Кучуксульфат» и крупнейший поставщик этилового спирта АО «Росспиртпром».

Однако Минфин не включил в проект бюджета на 2024-2026 годы поступления от продажи акций этих компаний.

В проекте только сказано, что от приватизации федерального имущества бюджет получит 1,229 млрд рублей в 2024 году и по 1,226 млрд рублей – в 2025 и 2026 годах.

Электронный аукцион по приватизации «Кучуксульфата» пройдет 25 октября 2023 года. Стартовая цена пакета акций составляет 10,36 млрд рублей.