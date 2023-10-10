В 2024 году начинающим фермерам выделят 10 млн рублей

Средства могут получить сельхозкооперативы, которые работают меньше одного года.

Минсельхоз доработал меры поддержки начинающим предпринимателям в области сельского хозяйства. Они смогут получить до 10 млн рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

Дополнительную поддержку предоставят сельхозкооперативам, которые работают меньше одного года.

Сейчас фермеры могут получить выплаты от государства в размере до 80 млн рублей, но с определенными условиями.

Не получится создать хозяйство и сразу подать заявку на поддержку стартапа. Кроме того, 40 процентов от запрашиваемой суммы должны быть собственными. А это очень большие деньги, неподъемные для тех, кто только начинает, — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Представители сельского хозяйства неоднократно просили, чтобы выделенной суммой можно было пользоваться сразу. Даже если размер компенсации будет меньше.

По словам Юлии Оглобиной, новая мера поддержки начнет работать с 2024 года.