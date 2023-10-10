Альфа-банк: личные данные клиентов никуда не утекли

Банк назвал «фейком» и «вбросом» сообщения телеграм-каналов об утечке личных данных 30 миллионов клиентов.

Представители Альфа-банка опровергли информацию об утечке данных в организации. Об этом пишет «ТАСС».

Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Личные данные в материале скомпилированы из нескольких случайных номеров. В течение года многие российские компании сталкивались с многочисленными вбросами о «взломах» своих баз, — сказали в пресс-службе Альфа-банка.

19 октября в телеграм-канале Marketoverview появилось сообщение о взломе базы данных Альфа-банка украинскими хакерами.

Предположительно, в сеть утекли данные 30 млн клиентов: ФИО, дата рождения, номера счетов и телефонов.

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