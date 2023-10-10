Субсидии на недвижимость в бухучете не идут в доходы

При отражении в бухучете субсидий на капитальные вложения в объекты капстроительства надо руководствоваться рекомендациями, которые Минфин дал аудиторам в 2019 год.

Там сказано, что компания может подучить субсидию из бюджета с условием последующего увеличения уставного капитала.

По норме ПБУ 9/99 такая субсидия не является доходом организации.

Согласно положению о бухучете от 29.07.1998 №34н в бухучете отражается величина уставного капитала (УК), зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов участников.

При этом если УК уменьшился без выплат учредителям, будет внереализационный доход, но не всегда. Если уменьшение идет из-за того, что УК стал меньше чистых активов, дохода и налога на прибыль не возникает.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.09.2023 № 07-01-09/89902.

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