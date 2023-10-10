В каких случаях в налоговое уведомление включат НДФЛ

В уведомлении будет НДФЛ с доходов:
с которых не был удержан налог налоговыми агентами при их выплате (сданы сведения о невозможности удержать НДФЛ);
с выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов;
если размер по различным видам и источникам превысила 5 млн рублей. По данному основанию исчисление НДФЛ идет по ставке 15% с сумм дохода, превышающих 5 млн рублей, с учетом уплаченного налога в течение года.
Такое разъяснение дает УФНС по Красноярскому краю на своем сайте.
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