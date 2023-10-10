Как рассчитать НДПИ? Забирайте формулу

Щебень — это неметаллическое сырье, которое используется в строительстве. Ставка НДПИ для такого сырья — 5,5 процента. По некоторым видам ископаемых ставку надо умножить на повышающий рентный коэффициент 3,5. Налоговая база по НДПИ для щебня и песка — стоимость добытого ископаемого за месяц.
То есть формула такая:
НДПИ = Стоимость добытого щебня ✖ Ставка.
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