Wildberries пресек попытку мошенников взломать личные кабинеты продавцов

Для селлеров установили двухфакторную аутентификацию. Если кто-то попытается войти в их личный кабинет, то предприниматели получат уведомление.

Маркетплейс Wildberries обнаружил активность мошенников, которые предпринимали попытки получить доступ к личным кабинетам селлеров. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование, — говорится в сообщении.

Для усиления защиты компания ввела двухфакторную аутентификацию, а также продавцам будут отправлять уведомления о входе в их личный кабинет.

Также маркетплейс добавил возможность сообщать в поддержку о фишинговых сайтах, которые выдают себя за Wildberries.

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