За навязывание потребителю дополнительных услуг будут штрафовать на сумму до 40 тыс. рублей

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров.

Теперь навязывание потребителю покупки за отдельную плату до заключения договора о приобретении основных товаров может повлечь за собой административный штраф в размере 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс.руб. для юридических лиц, пишет «Коммерсантъ».

Изменения будут внесены в ст. 14.8 КоАП.

Кроме того, продавцам запретят отказывать клиенту в основной услуге, если он не хочет покупать дополнительную.

Теперь, если страховая компания настойчиво будет предлагает купить кроме ОСАГО страховку жизни или машины, то это будет административным нарушением.

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