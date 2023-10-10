Право

За навязывание потребителю дополнительных услуг будут штрафовать на сумму до 40 тыс. рублей

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров.
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Теперь навязывание потребителю покупки за отдельную плату до заключения договора о приобретении основных товаров может повлечь за собой административный штраф в размере 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс.руб. для юридических лиц, пишет «Коммерсантъ».

Изменения будут внесены в ст. 14.8 КоАП.

Кроме того, продавцам запретят отказывать клиенту в основной услуге, если он не хочет покупать дополнительную.

Теперь, если страховая компания настойчиво будет предлагает купить кроме ОСАГО страховку жизни или машины, то это будет административным нарушением.

Хотите пожаловаться на действия компаний, навязывающих свои услуги? Лучше всего это делать коллективно. Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ) поможет отстоять ваши права и интересы! Мы можем составить коллективную жалобу и отправить ее службу защиты прав потребителей.

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