Ozon добровольно уходит с американской биржи Nasdaq

Компания не смогла обжаловать решение Nasdaq о делистинге и добровольно уйдет с американской биржи.

Онлайн-ретейлер Ozon приступил к добровольному делистингу с американской биржи Nasdaq. Об этом сказано на сайте компании.

Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена. Дерегистрация позволит нам снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам, — говорится в сообщении.

Ценные бумаги Ozon продолжат торговаться на Московской Бирже и на Международной бирже Астаны (AIX).

Компания будет по-прежнему публиковать отчетность на английском языке в соответствии с требованиями торговых площадок.

28 февраля 2022 года торги ценными бумагами Ozon на бирже Nasdaq были приостановлены.

15 марта 2023 года торговая площадка заявила о намерении провести делистинг ADS Ozon. Ретейлер дважды подавал апелляцию, чтобы обжаловать это решение, но получал отказ.