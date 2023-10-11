Приложение банка «Тинькофф» снова удалили из App Store

Приложение банка «Тинькофф» для хранения документов DocStorage пропало из App Store. Об этом пишет «Коммерсант».
19 октября 2023 года в магазине приложений Apple для iOS банковские приложения «Тинькофф» можно было скачать. Тогда же сотрудники банка рекомендовали не откладывать установку.
Сейчас ссылка для скачивания перестала работать. Мобильное приложение нельзя найти и вручную.
В марте 2023 года после введения ЕС санкций против банка, приложение «Тинькофф» пропало из App Store. В августе его удалили из Google Play.
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