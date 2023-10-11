Минфин и ФНС ужесточат наказание за занижение налоговой базы

Сделки между взаимозависимыми лицами будут проверять еще внимательней. Повышенные штрафы получат компании, которые в договорах купли-продажи указывали нерыночные цены.

ФНС и Минфин обсуждают поправки в ст. 129.3 Налогового кодекса, по которым изменится подход к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО). Об этом пишут «Ведомости».

ТЦО – это стоимость, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже.

Власти предлагают привязать штраф к сумме, на которую компания необоснованно занизила облагаемую налогом прибыль из-за применения нерыночных цен.

За обоснованную цену будут принимать не максимальную и минимальную границу интервала рыночных цен, а медианное значение.

Ставку сохранят на прежнем уровне – 40%, но считать будут не от недоимки, а от базы.

Такой подход увеличит размер корректировки налоговой базы в ходе проверок по трансфертному ценообразованию.

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