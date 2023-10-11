С 1 января 2024 года в Калининграде введут туристический сбор

Туристы будут платить 100 рублей в сутки. Региональные власти планирует собирать больше 200 млн рублей в год.

Калининградская области готова установить туристический сбор с 1 января 2024 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.

Если будет принято соответствующее решение на федеральном уровне, мы планируем ввести курортный сбор в регионе с 1 января 2024 года. Все проекты нормативных актов для его введения у нас готовы, — сказал Андрей Ермак.

Туристический сбор составит 100 рублей в сутки с человека. Платят все, кроме местных жителей, льготников и детей.

Также от уплаты освободят организованные группы спортсменов, которые приехали на сборы или соревнования.

Ожидается, что за год регион будет получать больше 200 млн рублей. Полученные средства направят на развитие туристической инфраструктуры.