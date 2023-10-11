В Саратовской области ввели пониженные ставки по УСН для нового бизнеса

С 2024 год впервые зарегистрированные компании и ИП, которые будут работать на территории Саратовской области, смогут применять ставку по УСН «доходы» – 2%, по УСН «доходы минус расходы» – 7,5%.

Принят региональный закон от 02.10.2023 № 108-ЗСО.

Льгота будет для нового бизнеса в 2024 – 2026 годах. Применять пониженную ставку можно 2 года (год, когда была регистрация, и следующий год). При этом ИП не должен быть зарегистрирован повторно. На 31.12.2023 этот бизнесмен не должен был быть когда-то статусе ИП.

Кроме того, такой льготой могут воспользоваться действующие компании и ИП, которые сменят адрес на Саратовскую область и будут вести там деятельность.

Об этом рассказывает региональное УФНС.