В Саратовской области ввели пониженные ставки по УСН для нового бизнеса

Принят региональный закон от 02.10.2023 № 108-ЗСО.
Льгота будет для нового бизнеса в 2024 – 2026 годах. Применять пониженную ставку можно 2 года (год, когда была регистрация, и следующий год). При этом ИП не должен быть зарегистрирован повторно. На 31.12.2023 этот бизнесмен не должен был быть когда-то статусе ИП.
Кроме того, такой льготой могут воспользоваться действующие компании и ИП, которые сменят адрес на Саратовскую область и будут вести там деятельность.
Об этом рассказывает региональное УФНС.
Комментарии