Россиянам не хватает зарплаты на основные нужды

Доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, за два года выросла с 25% до 45%.

Сегодня, 45% россиян не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36% респондентов зарплата с трудом покрывает основные нужды, следует из опроса hh.ru. В опросе приняли участие 4934 соискателей и работников.

Чаще всего респонденты говорили, что им не хватает более 20 000 руб. в месяц (56% ответов). Каждый пятый говорил о том, что ему требуется дополнительные 15 000 (так считают 21% среди недовольных своей зарплатой) и 20 000 руб. (23%).

Помимо этого, 36% опрошенных отметили, что им едва хватает зарплаты на удовлетворение основных потребностей, в то время как в 2021 г. доля таких ответов составляла 39%.