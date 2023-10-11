Некурящим россиянам могут дать дополнительный выходной, а работодателей обязать компенсировать затраты на фитнес

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам, а также обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт, пишут РИА Новости.

«Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения», — говорится в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Также, по мнению депутата, необходимо обязать компании компенсировать затраты сотрудников на фитнес.

«Хотя бы установить минимальный размер компенсации сотрудникам за занятие спортом. Это правильная и своевременная мера», — добавил парламентарий.

Хамзаев в 2021 году уже выступал с идеей о дополнительном отдыхе для некурящих. Эта инициатива привлекла внимание, но до обсуждения на законодательном уровне не дошла.

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