🔨В России введут единые правила для шумных соседей

В России планируют установить единое время запрета на шум дома. В Госдуму сегодня, 23 октября внесут обновленный законопроект о тишине.

Любителей пошуметь в жилых домах будут штрафовать по новым правилам. В Госдуму внесут доработанный законопроект о тишине, пишут «Известия».

Единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00 планируют установить во всех регионах России. Документ также определяет единое время проведения шумных строительных работ — с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 исключительно в будни.

За совершенное впервые правонарушение будет грозить штраф от 500 до 2 тыс рублей для граждан, от 5 тыс до 10 тыс — для должностных лиц; от 20 тыс до 50 тыс для компаний.

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Как думаете, соседи с дрелью когда-нибудь начнут соблюдать закон о тишине?🤕