В форме № 2-2-Учет для ИНН физлица должны указывать адрес только из ГАР

С 23 октября изменяются правила заполнения заявления о постановке физлица на учет в налоговом органе в части адреса.

Речь идет о форме № 2-2-Учет.

Изменения внесены приказом ФНС от 07.09.2023 № ЕД-7-14/611@.

Теперь заполнять адрес заявителя необходимо не произвольно, а в соответствии со сведениями в Государственном адресном реестре (ГАР).

Уточнить наличие адреса в ГАР и структуру его написания можно на открытом публичном портале ФИАС.

Если в ГАР адрес отсутствует или сведения о нем некорректны, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, которые размещают сведения об адресах в ГАР, в том числе на основании обращений физлиц.

Заявление по форме № 2-2-Учет понадобится, в том числе, чтобы сообщить налоговикам о смене адреса. Разъяснение по этому поводу дала ФНС в письме от 05.10.2023 № ЗГ-3-14/12922@.

Кстати, сейчас физлица получают свидетельства (об ИНН) по форме № 2-1-Учет (КНД 1122022). Вместо него будут выдавать выписку из ЕГРН. Такая норма заложена в проекте Минфина.