Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет

Свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе отменяются.

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Подтверждать постановку на учет в ФНС компании или физлица (в том числе, ИП) будут такие документы: выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);

выписка из ЕГРЮЛ;

выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;

выписка из ЕГРИП.

Сейчас физлица получают свидетельства (об ИНН) по форме № 2-1-Учет (КНД 1122022). Вместо него будут выдавать выписку из ЕГРН.

При регистрации компаний и физлиц по месту нахождения недвижимости или транспорта также будут выдавать выписку из ЕГРН вместо уведомления.

При этом все ранее выданные свидетельства и уведомления о постановке на учет будут иметь силу. Но больше эти бланки выдавать не будут (после принятия закона).

Отметим, что сейчас можно получить выписку из ЕГРН, в которой будет ИНН. Как это сделать – мы рассказывали здесь.