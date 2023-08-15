Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.
Подтверждать постановку на учет в ФНС компании или физлица (в том числе, ИП) будут такие документы:
выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);
выписка из ЕГРЮЛ;
выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;
выписка из ЕГРИП.
Сейчас физлица получают свидетельства (об ИНН) по форме № 2-1-Учет (КНД 1122022). Вместо него будут выдавать выписку из ЕГРН.
При регистрации компаний и физлиц по месту нахождения недвижимости или транспорта также будут выдавать выписку из ЕГРН вместо уведомления.
При этом все ранее выданные свидетельства и уведомления о постановке на учет будут иметь силу. Но больше эти бланки выдавать не будут (после принятия закона).
Отметим, что сейчас можно получить выписку из ЕГРН, в которой будет ИНН. Как это сделать – мы рассказывали здесь.
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