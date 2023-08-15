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НК РФ

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет

Свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе отменяются.
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Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Подтверждать постановку на учет в ФНС компании или физлица (в том числе, ИП) будут такие документы:

  • выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);

  • выписка из ЕГРЮЛ;

  • выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;

  • выписка из ЕГРИП.

Сейчас физлица получают свидетельства (об ИНН) по форме № 2-1-Учет (КНД 1122022). Вместо него будут выдавать выписку из ЕГРН.

При регистрации компаний и физлиц по месту нахождения недвижимости или транспорта также будут выдавать выписку из ЕГРН вместо уведомления.

При этом все ранее выданные свидетельства и уведомления о постановке на учет будут иметь силу. Но больше эти бланки выдавать не будут (после принятия закона).

Отметим, что сейчас можно получить выписку из ЕГРН, в которой будет ИНН. Как это сделать – мы рассказывали здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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