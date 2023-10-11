🤝Большая встреча бухгалтеров в офисе «Клерка» в Краснодаре. Очно и бесплатно 31 октября в 18:00 мск!

«Клерк» приглашает бухгалтеров к себе в гости, в крутой краснодарский офис. Расскажем, как не бояться поднимать цену на бухгалтерские услуги и брать клиентов, даже работая в найме.

Встретимся вживую, покажем вам наш крутой офис, побеседуем про перспективы профессии с экспертами, выпьем кофе. Приходите на очную (и конечно, бесплатную!) встречу в краснодарский офис «Клерка».

Поговорим о том, как бухгалтерам не бояться озвучивать цену на свои услуги, брать клиентов, даже работая в найме и постоянно быть в курсе всех изменений в бухгалтерской сфере.

Вас будут ждать наши эксперты:

Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Карина Хапиште — исполнительный директор «Клерка», с опытом в управлении персоналом более 13 лет (HRD), опыт управления компаниями (исполнительный директор — 5 лет) в направлениях B2C и B2B. Степень МВА в области управления.

Янина Рогозинская — владелец бухгалтерской компании Abat Group www.abat-group.ru с годовой выручкой 55+ млн. рублей, на бух. обслуживании 550+ клиентов, в подчинении 25+ сотрудников.

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На встрече обсудим:

Какие услуги может продавать бухгалтер. Где искать клиентов: рабочие инструменты Как развивается рынок вакансий в Краснодаре. На какой заработок в найме и аутсорсе может рассчитывать бухгалтер в 2023-2024 году.

Бонус: бесплатный кофе и чай для всех участников, а также экскурсия по офису «Клерка»

Ждем Вас на первой очной встрече в офисе «Клерка» 31 октября в 18:00 мск!