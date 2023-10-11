🚗 Многодетных и одиноких родителей предложили освободить от транспортного налога

Освобождение на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил получат:
многодетные родители – на легковое авто и автобус;
единственные родители (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении) – на легковое авто.
Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
К проекту приложено отрицательное заключение Правительства.
Там сказано, что, во-первых, льготы – это прерогатива регионов и нужно их мнение, а во-вторых, допльготы – это выпадающие доходы регионов. Поэтому проект не поддерживается.
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