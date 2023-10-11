В эксперименте с отменой НДС для общепита будут участвовать другие отрасли

По аналогии с теми послаблениями, которые сейчас есть у компаний из области общественного питания, малый и средний бизнес из других отраслей экономики сможет снизить налоговую нагрузку.

Правительство подготовит новый национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, чтобы к 2030 году обеспечить «продолжительность жизни» МСП до 13 лет. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В эксперимент по переходному налоговому режиму, который сейчас действует для сферы общественного питания, включат другие виды деятельности. Это снизит налоговую нагрузку с предпринимателей.

Он (эксперимент) освобождает малый с бизнес выручкой менее 2 млрд рублей от уплаты НДС и способствует «обелению». Мера доказала свою эффективность. Будем масштабировать. Также планируем расширить географию применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения, — сказал Вячеслав Володин.

С 1 января 2022 года предприятия общественного питания освобождены от уплаты НДС, если они выполняют следующие условия:

сумма годового дохода организации или ИП не превышает 2 млрд рублей;

доходы от реализации услуг общепита составляют не менее 70%;

размер выплат сотрудникам не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ.

Также у предпринимателей появится больше возможностей для ведения деятельности на базе технопарков.

Сейчас работает более 60 парков в 39 регионах страны. К 2030 году их будет не меньше 100.