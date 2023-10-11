Старые ОС надо амортизировать как новые, если нет документов от прежнего собственника

В общем случае по основным средствам для амортизации срок использования компанию определят самостоятельно, но с учетом классификации по постановлению правительства. Но для ОС б/у срок можно уменьшить.

Если компания приобретает бывшие в употреблении ОС она вправе определять норму амортизации по ним с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования данных ОС может быть определен аналогично – как установленный предыдущим собственником, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации.

ОС б/у включают в ту ж амортизационную группу в которой они были у бывшего собственника.

Если нет данных от бывшего собственника или он не амортизировал эти ОС, то срок считают от даты ввода в эксплуатацию.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.07.2023 № 03-03-05/70798.

Отметим, что аналогичные разъяснения Минфин давал и ранее (см. письма от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40703, от 16.05.2022 № 03-03-06/1/44687).

Речь идет про амортизацию в налоговом учете для налога на прибыль.

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