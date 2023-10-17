🎓 Вебинар. Налоговые проверки в конце 2023 года: кому закрутит гайки ФНС. 16 ноября в 15:00 мск!

Приближается конец 2023 года и ФНС усиливает давление на налогоплательщиков. Как не попасть под конец года на проверку, расскажем на вебинаре.

Многим бизнесменам уже вручили решения о назначении выездной проверки по итогам полугодового планирования. Но самая горячая пора наступает ближе к концу года: ФНС боится «упустить» уходящий год. Поэтому многих плательщиков НДС ожидают очень настойчивые «побуждения» на комиссиях в ноябре-декабре 2023 года.

О том, как пройти налоговые проверки без потерь для бизнеса расскажет спикер Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

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На вебинаре разберем:

Внутренние правила отбора ФНС на выездную проверку.

Кто рискует попасть на проверку в первую очередь в конце 2023 г.

Последние тренды получения денег в бюджет, кроме выездных проверок и комиссий.

Как защититься от включения в план проверок и оставить за собой вычеты по НДС.

Ждем вас на вебинаре 16 ноября в 15:00 мск!