Ozon хочет запустить продажи монгольского кашемира на маркетплейсе

Готовые изделия из кашемира под брендом Gobi начнут продаваться на Ozon в сети «Снежная королева» после того, как государство отменит ввозные пошлины.

После отмены таможенных пошлин маркетплейс Ozon и сеть магазинов «Снежная королева» начнут продажи кашемира из Монголии. Об этом пишет портал «RB».

Российские бизнесмены уже посетили фабрику по производству готовых изделий из кашемира бренда Gobi.

Наша задача, чтобы качественный монгольский кашемир на российском рынке был доступен. Сейчас около 50 процентов — это издержки из-за того, что существуют барьеры во взаимной торговле, — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В 2022 году товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 42%, до 2,6 млрд долларов.

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