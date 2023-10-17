В какой форме первичка создана, в той форме она и хранится

В ходе проверки налоговики могут истребовать документы. Причем именно подлинники. Также оригиналы первички может запросить Арбитражный суд, куда были представлены копии.

Налоговым кодексом не установлена форма хранения документов. Первичные учетные документы могут храниться не только на бумажных носителях, но и в виде электронных документов.

В соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» документы бухучета должны храниться в том виде, в котором они были составлены.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.07.2023 № 03-03-06/1/71588.

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