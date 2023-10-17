В какой форме первичка создана, в той форме она и хранится

Налоговым кодексом не установлена форма хранения документов. Первичные учетные документы могут храниться не только на бумажных носителях, но и в виде электронных документов.
В соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» документы бухучета должны храниться в том виде, в котором они были составлены.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.07.2023 № 03-03-06/1/71588.
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