До 1 ноября военкоматы ждут от компаний список и анкету на работников для первоначальной постановки на учет

К первому ноября в военкомат нужно подать список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в алфавитном порядке. В отчете перечислите всех сотрудников, которым в следующем году исполняется 17 лет. Отдельным разделом в конце списка укажите работников старших возрастов, которые по каким-то причинам не были поставлены на первоначальный воинский учет ранее.
Также нужно предоставить анкету на сотрудников для первоначальной постановки на воинский учет. Анкету необходимо сдать вместе со списком сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет. В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения.
Компании, которые бронируют своих сотрудников, сдают в военкомат два дополнительных отчета: Форму № 6 и Форму № 19. Форма № 19 — сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами. Форма № 6 — отчет о численности работающих и забронированных работников, пребывающих в запасе. Организации могут использовать форму, которая установлена письмом Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24. Но лучше запросить бланки по обеим формам в своем военкомате.
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Комментарии9
Главный бухгалтер
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Антон
Отличная возможность ответственному за отчёт работнику реализовать свои творческие порывы и фантазии!
А сколько простора для троллинга!
Например. Анкета.
Иванов Иван Иванович. 25 лет. Ответственный, усердный и незаменимый работник. Главное увлечение в жизни - чёткий, ежедневный, сосредоточенный утренний он.низм для поднятия рабочего настроения. Во время сего действия непременно громко в голос исполняет песню Газманова "Москва, звонят колокола!!!"
Второстепенные увлечения - еженедельный пробег в обнажённом виде в городском парке для получения порций витамина D и соответствии линии ЗОЖ.
Ну и т.д. про знания и особенности поведения ))))))))
С кем спит и сколько раз...
Главный бухгалтер
с кем не спит. и сколько раз не спит
Главный бухгалтер
справкой пусть подтверждают
Главный бухгалтер
Прочитав статью, я сделал вывод, что воинского учёта в стране вообще никогда никакого не было!!! ВООБЩЕ !!
и военкоматов не было!!!!!!
блин.... а совсем недавно, толи в прошлом, толи в позапрошлом годе их (работников военкоматов) так чествовали, такие дифирамбы им пели! Даже всех бывших работников поминали добрым словом, грамоты, награды раздавали в торжественной обстановке. По всем местным газетам и каналам публиковали....
Там юбилей этой системы был. Кажется 100 лет создания комиссариатов.....
Оказывается.... вон оно чаво!!!
не было НИЧАВО на самом деле!
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Хотелось бы ссылочку на нормативку: "В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения"
может нам ещё в штат психолога взять для оценки поведения работника?)))
Главный бухгалтер
и следственный отдел завести! отслеживать чем он на самом деле занимается и какие у него увлечения