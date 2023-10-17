Новости для бухгалтера
Воинский учет

До 1 ноября военкоматы ждут от компаний список и анкету на работников для первоначальной постановки на учет

Компании должны передать военкоматы список работников и анкету на сотрудников для первоначальной постановки на воинский учет. А те, компании, что бронируют работников, дополнительно должны сдать отчет по форме № 19 и отчет о численности работников в запасе (форма № 6).
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К первому ноября в военкомат нужно подать список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в алфавитном порядке. В отчете перечислите всех сотрудников, которым в следующем году исполняется 17 лет. Отдельным разделом в конце списка укажите работников старших возрастов, которые по каким-то причинам не были поставлены на первоначальный воинский учет ранее.

Также нужно предоставить анкету на сотрудников для первоначальной постановки на воинский учет. Анкету необходимо сдать вместе со списком сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет. В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения.

Компании, которые бронируют своих сотрудников, сдают в военкомат два дополнительных отчета: Форму № 6 и Форму № 19. Форма № 19 — сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами. Форма № 6отчет о численности работающих и забронированных работников, пребывающих в запасе. Организации могут использовать форму, которая установлена письмом Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24. Но лучше запросить бланки по обеим формам в своем военкомате.

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Комментарии

9
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 10 часов назад

    Главный бухгалтер

    В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения.

    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Логотип Anton P.
      Anton P. 9 часов назад

      Антон

      Отличная возможность ответственному за отчёт работнику реализовать свои творческие порывы и фантазии!

      А сколько простора для троллинга!

      Например. Анкета.

      Иванов Иван Иванович. 25 лет. Ответственный, усердный и незаменимый работник. Главное увлечение в жизни - чёткий, ежедневный, сосредоточенный утренний он.низм для поднятия рабочего настроения. Во время сего действия непременно громко в голос исполняет песню Газманова "Москва, звонят колокола!!!"

      Второстепенные увлечения - еженедельный пробег в обнажённом виде в городском парке для получения порций витамина D и соответствии линии ЗОЖ.

      Ну и т.д. про знания и особенности поведения ))))))))

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 10 часов назад

    В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения.

    С кем спит и сколько раз...

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 10 часов назад

      Главный бухгалтер

      С кем спит и сколько раз...

      с кем не спит. и сколько раз не спит

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 10 часов назад

        Главный бухгалтер

        справкой пусть подтверждают

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 10 часов назад

    Главный бухгалтер

    Прочитав статью, я сделал вывод, что воинского учёта в стране вообще никогда никакого не было!!! ВООБЩЕ !!

    и военкоматов не было!!!!!!

    блин.... а совсем недавно, толи в прошлом, толи в позапрошлом годе их (работников военкоматов) так чествовали, такие дифирамбы им пели! Даже всех бывших работников поминали добрым словом, грамоты, награды раздавали в торжественной обстановке. По всем местным газетам и каналам публиковали....

    Там юбилей этой системы был. Кажется 100 лет создания комиссариатов.....

    Оказывается.... вон оно чаво!!!

    не было НИЧАВО на самом деле!

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 10 часов назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Хотелось бы ссылочку на нормативку: "В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения"

  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 10 часов назад

    В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения.

    может нам ещё в штат психолога взять для оценки поведения работника?))) 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 10 часов назад

      Главный бухгалтер

      и следственный отдел завести! отслеживать чем он на самом деле занимается и какие у него увлечения

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