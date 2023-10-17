До 1 ноября военкоматы ждут от компаний список и анкету на работников для первоначальной постановки на учет

Компании должны передать военкоматы список работников и анкету на сотрудников для первоначальной постановки на воинский учет. А те, компании, что бронируют работников, дополнительно должны сдать отчет по форме № 19 и отчет о численности работников в запасе (форма № 6).

К первому ноября в военкомат нужно подать список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в алфавитном порядке. В отчете перечислите всех сотрудников, которым в следующем году исполняется 17 лет. Отдельным разделом в конце списка укажите работников старших возрастов, которые по каким-то причинам не были поставлены на первоначальный воинский учет ранее.

Также нужно предоставить анкету на сотрудников для первоначальной постановки на воинский учет. Анкету необходимо сдать вместе со списком сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет. В отчете нужно заполнить сведения о каждом сотруднике — его увлечениях, знаниях и особенностях поведения.

Компании, которые бронируют своих сотрудников, сдают в военкомат два дополнительных отчета: Форму № 6 и Форму № 19. Форма № 19 — сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами. Форма № 6 — отчет о численности работающих и забронированных работников, пребывающих в запасе. Организации могут использовать форму, которая установлена письмом Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24. Но лучше запросить бланки по обеим формам в своем военкомате.

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