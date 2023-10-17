ВТБ начал переводить наличные в семь стран

Деньги для перевода принимают в рублях, а отправляют в валюте иностранных государств. Получатели смогут мгновенно забрать выплаты. Максимальная сумма одного перевода 350 тысяч рублей, а комиссия – 1,5%.

Банк ВТБ запустил сервис трансграничных переводов с выдачей наличными. Отправить деньги можно в семь стран. Об этом сказано на сайте банка.

Деньги можно перевести в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию и Абхазию.

Максимальная сумма одного перевода составляет 350 тыс. рублей. В месяц можно отправить не больше 500 тыс. рублей. Банк удержит комиссию в размере 1,5% от суммы перевода, минимум 100 рублей.

Средства отправляются в рублях, а выплачиваются в иностранной валюте. Получатели смогут мгновенно получить перевод.

Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке. Дополнительно мы будем работать над расширением географии расчетов, сегодня переводы с выплатой наличных доступны для 7 стран, до конца года увеличим их число до 20, — рассказал начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

За 9 месяцев 2023 года клиенты банка совершили 180 тыс. переводов в валютах дружественных стран на общую сумму 23 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем за тот же период 2022 года.