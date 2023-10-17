Минэкономразвития установит для бизнеса новую категорию МСП+

Для компаний, которые выросли из малых и средних предприятий, появится новая категория МСП+. Бизнес продолжит пользоваться льготами и мерами финансовой поддержки.

Компании, которые превысили лимиты малого и среднего бизнеса (МСП) смогут рассчитывать на государственную поддержку. Минэкономразвития опубликовало законопроект, где вводится новая категория – МСП+.

Пороги по МСП+ сейчас обсуждаются, один из вариантов такой: выручка 10 млрд рублей в год, число занятых — 1500 человек, — написал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич в своем телеграм-канале.

Бизнес в категории МСП+ будет пользоваться мерами поддержки, которые доступны для малых и средних компаний. В частности, льготные кредиты на инвестиционные цели и «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

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