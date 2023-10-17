Селлеры на Ozon и Wildberries смогут рассчитать стоимость кредита от «Тинькофф» за 2 минуты

В банке «Тинькофф» появилась услуга для онлайн-бизнесменов, которая позволит узнать стоимость кредита за 2 минуты, без документов и расчетного счета.

Банк «Тинькофф» запустил сервис быстрого кредитования для продавцов на Wildberries и Ozon, а также для владельцев онлайн-бизнеса. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Рассчитать сумму кредита можно в приложении «Тинькофф» для физических лиц или на сайте банка без документов и расчетного счета. Это займет всего 2 минуты.

Чтобы онлайн-предприниматели могли быстро восполнять запасы на складах, выходить сразу на несколько площадок и нарастить обороты, мы и запустили упрощенный процесс оформления кредитов без документов буквально в несколько кликов, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Банк одобрит кредит размером до 150% от среднемесячного оборота компании или ИП. Срок – до шести месяцев, но погасить заем можно и досрочно, без штрафов и комиссий.

Чтобы получить услугу, оборот юрлиц и ИП не должен превышать 120 млн рублей в год.

Раньше «Тинькофф» начал выдавать кредиты селлерам «Яндекс Маркета», которые работают с маркетплейсом больше трех месяцев.

Средства можно получить в личном кабинете «Яндекс Маркета»: достаточно указать только контакты и ИНН. Банк рассмотрит заявку без других документов и выписок.