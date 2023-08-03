🔂 Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему

Норма введена Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Такой порядок уплаты имущественных налогов физлиц налоговики называют льготным.
В НК РФ будет описан нюанс по резервированию для случая, когда на сальдо ЕНС не хватает денег, чтобы зачесть все имущественные налоги. В этом случае налоги будут резервировать в пропорции.
То есть, часть денег с сальдо пойдет в налог на имущество, часть – в транспортный, часть – в земельный.
Если после зачета возникнет долг по каким-то другим налогам, то резер возвращают назад на сальдо.
Для возврата тоже есть новое правило. Разрезервирование начинается с наименьшей суммы.
Пример
В день направления вам налогового уведомления на вашем ЕНС есть положительное сальдо 1 000 рублей, а начислено налогов больше. Их резервируют. Затем возникает долг по другому налогу 800 рублей. Резерв расформировывают.
Вот как будет идти зачет и отмена зачета:
Налог
Начислено
Зачет
Отмена зачета
Налог на имущество физлиц (за квартиру)
500
100
100
Транспортный налог (за авто)
3 000
600
400
Земельный налог (за дачу)
1 500
300
300
Итого
5 000
1 000
800
Комментарии2
а ошибок то.... "налоги будут досрочной", "то резер", "Из резервируют"
Разрезервировать - это новое слово в словарик 2023 года