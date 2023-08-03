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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔂 Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему

С 1 октября налог на имущество, транспортный и земельный налоги будут досрочно списывать с сальдо ЕНС в бюджет (резервировать). А если у ИП не хватит денег на уплату других налогов – то разрезервировать.
50

Норма введена Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Такой порядок уплаты имущественных налогов физлиц налоговики называют льготным.

В НК РФ будет описан нюанс по резервированию для случая, когда на сальдо ЕНС не хватает денег, чтобы зачесть все имущественные налоги. В этом случае налоги будут резервировать в пропорции.

То есть, часть денег с сальдо пойдет в налог на имущество, часть – в транспортный, часть – в земельный.

Если после зачета возникнет долг по каким-то другим налогам, то резер возвращают назад на сальдо.

Для возврата тоже есть новое правило. Разрезервирование начинается с наименьшей суммы.

Пример

В день направления вам налогового уведомления на вашем ЕНС есть положительное сальдо 1 000 рублей, а начислено налогов больше. Их резервируют. Затем возникает долг по другому налогу 800 рублей. Резерв расформировывают.

Вот как будет идти зачет и отмена зачета:

Налог

Начислено

Зачет

Отмена зачета

Налог на имущество физлиц (за квартиру)

500

100

100

Транспортный налог (за авто)

3 000

600

400

Земельный налог (за дачу)

1 500

300

300

Итого

5 000

1 000

800

Комментарии

2
  • Логотип анонимка2022
    анонимка2022 22 минуты назад

    а ошибок то.... "налоги будут досрочной", "то резер",  "Из резервируют"

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 9 минут назад

    Разрезервировать - это новое слово в словарик 2023 года 

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