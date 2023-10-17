Социальный и имущественный вычеты по НДФЛ можно получить сразу у нескольких работодателей

Если вы работаете на основной работе и по совместительству и купили квартиру, то получить вычет можно сразу на двух работах. Оба работодателя будут предоставлять вычет с момента получения уведомления и оба вернут удержанный с начала года НДФЛ.

Аналогично и с социальным вычетом по медицинским расходам.

Разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

Для получения вычета в двух местах надо в заявлении на вычет (его сдают в ИФНС) указать обоих работодателей (их ИНН, КПП), а также конкретные суммы вычетов, которые планируется получить у каждого из работодателей.

Формы заявлений утверждены приказом ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@:

для социального вычета – КНД 1112518;

для имущественного вычета – КНД 1150074.

После получения заявления налоговики сформируют уведомления для каждого работодателя и отправят им.

При этом ФНС напоминает, что если ваш работодатель – плательщик АУСН, то вычет он не предоставляет.