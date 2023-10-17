Социальный и имущественный вычеты по НДФЛ можно получить сразу у нескольких работодателей

Аналогично и с социальным вычетом по медицинским расходам.
Разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.
Для получения вычета в двух местах надо в заявлении на вычет (его сдают в ИФНС) указать обоих работодателей (их ИНН, КПП), а также конкретные суммы вычетов, которые планируется получить у каждого из работодателей.
Формы заявлений утверждены приказом ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@:
для социального вычета – КНД 1112518;
для имущественного вычета – КНД 1150074.
После получения заявления налоговики сформируют уведомления для каждого работодателя и отправят им.
При этом ФНС напоминает, что если ваш работодатель – плательщик АУСН, то вычет он не предоставляет.
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