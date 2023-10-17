Новости для бухгалтера
Воинский учет

🙆 Пошли жалобы от главбухов, которым принудительно бесплатно вменили ведение воинского учета

Работодатель приказом назначил главного бухгалтера ответственным за ведение воинского учета без ее согласия, без введения в штатное расписание должности кадровика и оформления совместительства. Это незаконно.
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Такая жалоба поступила на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».

Роструд пояснил, что обязанности по ведению воинского учета могут быть поручены любому работнику, чья компетенция позволяет выполнять эту работу, в том числе главному бухгалтеру.

Но возложение на работника дополнительных обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором или должностной инструкцией, возможно только по письменному соглашению.

В нем надо указать содержание и объем дополнительной работы, срок, в течение которого работник будет выполнять эту работу, и размер вознаграждения.

При этом работник вправе отказаться от выполнения указанной работы.

А как это организовано у вас? Голосуйте.

Кто у вас в компании ведет воинский учет?

Комментарии

23
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 12 часов назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    ссылка на сам сайт, хотелось бы конкретику

  • Логотип KadryPRO
    KadryPRO 11 часов назад

    Елена Б.КадровикСамозанятая

    Опрос некорректный - "Кто у вас в компании ведет кадровый учет?"

    Специалист по ВУР, специалист по кадровому делопроизводству и главный бухгалтер  и другие должности - это разные компетенции и  направления работы.

    Кто ведет «воинский учет»?

    Вести воинский учет в компании должен человек обладающий знаниями в этой области и идеальном случае – практическими навыками или новый обученный сотрудник.

     

    Возложить обязанности – можно на любого специалиста, с его согласия и за доплату, т.к. это ведение дополнительного объёма работ.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 11 часов назад

      Нет

      Опрос не имеет никакого отношения к теме статьи. Текст про воинский учет, и вдруг опрос про кадровый.

      "И как бы между прочим

      Сказала невпопад"

      Автор(ка) не понимает простых вещей.

      • Логотип KadryPRO
        KadryPRO 10 часов назад

        Елена Б.КадровикСамозанятая

        Видимо такие статьи выкидывают на главную для привлечения читателей на курсы. Там и ссылка есть в статье.

        • Логотип Старый ворчун
          Старый ворчун 2 часа назад

          Нет

          для привлечения читателей на курсы.

          На какие ещё курсы? Чему там научат - после опубликованной  антирекламы?

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 11 часов назад

    Работодатель приказом назначил главного бухгалтера ответственным за ведение воинского учета без ее согласия, без введения в штатное расписание должности кадровика и оформления совместительства.

    Ничто не мешает главному бухгалтеру в приказе указать на несогласие с данным приказом и на этом умыть руки.

    В качестве причины можно указать низкий размер оплаты за подобную блатную работу. Если работодатель пожелает начать торговаться, сходу озвучить ему заведомо космическую сумму (вспоминаем про размер штрафов, который может светить ответственному). Если работодателя это не устраивает, пусть ищет другого.

    • Логотип Мирам
      Мирам 11 часов назад

      у нас в городе, судя по тому, что количество вакансий выросло резко-до подобных действ мало кто опускался. просто встали и ушли.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 11 часов назад

      Нет

      В качестве причины можно указать

      Можно ничего не указывать.

      Можно указать на ст. 9 труд. кодекса.

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    11 часов назад

    Светлана Вейс

    Этот случай и разъяснение из серии: Сначала мы ищем справедливости, а затем новое место работы. Я так искала справедливость на предыдущей работе. Мне - главному бухгалтеру,  вменили в обязанность таможенное оформление грузов. Довод, что есть более свободные сотрудники с большей зарплатой, не сработал. Денег не добавили, я уволилась)))

    • Логотип Кotobormot
      Кotobormot 1 час назад

      ФД Екатерина

      если это моногород небольших размеров , то следующую рабочую лошадку на это место - нашли без проблем ) 

      • Логотип Мирам
        Мирам 1 час назад

        если это моногород небольших размеров , то следующую рабочую лошадку на это место - нашли без проблем ) 

        ох. у нас не моногород. и не сильно маленький. но есть таки на слуху один правитель мира незаметно для санитаров, который таки и на таких больших просторах безмерно обгадился. и столько народу через него пришло-убежало, что в один прекрасный момент следующих кандидатур очень долго и постоянно ищет. на территорию бухгалтерии......

        и лимит доверия он свой выбрал года уже так 3 назад... и вакансии открыты в круглосуточном и круглогодичном режиме.

        а с этого года таких прибавиться везде...

        в моногороде тоже выход есть -любая удаленка может оказаться лучше -чем к полудурку в "услужение". по другому это не назвать.

        • Логотип Кotobormot
          Кotobormot 1 час назад

          ФД Екатерина

          ох. у нас не моногород. и не сильно маленький. но есть таки на слуху один правитель мира незаметно для санитаров, который таки и на таких больших просторах безмерно обгадился. и столько народу через него пришло-убежало, что в один прекрасный момент следующих кандидатур очень долго и постоянно ищет. на территорию бухгалтерии......

          кстати да, сталкивалась с таким в городе, который тоже не особо маленький и тоже не моногород ) Как говорится - слава бежит впереди человека ) Да и по Москве есть на сайтах "вечные" вакансии - куда уж точно я бы не подала резюме, если бы искала работу 

          в моногороде тоже выход есть -любая удаленка может оказаться лучше -чем к полудурку в "услужение". по другому это не назвать

          единственный пожалуй положительный момент от ковида - это наконец то для офисных сотрудников прочно внедрилась удаленка) 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 11 часов назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    А мне понравился опрос 😀 вот почему и ответила: "никто"

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