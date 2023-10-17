🙆 Пошли жалобы от главбухов, которым принудительно бесплатно вменили ведение воинского учета

Работодатель приказом назначил главного бухгалтера ответственным за ведение воинского учета без ее согласия, без введения в штатное расписание должности кадровика и оформления совместительства. Это незаконно.

Такая жалоба поступила на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».

Роструд пояснил, что обязанности по ведению воинского учета могут быть поручены любому работнику, чья компетенция позволяет выполнять эту работу, в том числе главному бухгалтеру.

Но возложение на работника дополнительных обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором или должностной инструкцией, возможно только по письменному соглашению.

В нем надо указать содержание и объем дополнительной работы, срок, в течение которого работник будет выполнять эту работу, и размер вознаграждения.

При этом работник вправе отказаться от выполнения указанной работы.

А как это организовано у вас? Голосуйте.