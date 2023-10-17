🙆 Пошли жалобы от главбухов, которым принудительно бесплатно вменили ведение воинского учета

Такая жалоба поступила на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».
Роструд пояснил, что обязанности по ведению воинского учета могут быть поручены любому работнику, чья компетенция позволяет выполнять эту работу, в том числе главному бухгалтеру.
Но возложение на работника дополнительных обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором или должностной инструкцией, возможно только по письменному соглашению.
В нем надо указать содержание и объем дополнительной работы, срок, в течение которого работник будет выполнять эту работу, и размер вознаграждения.
При этом работник вправе отказаться от выполнения указанной работы.
А как это организовано у вас? Голосуйте.
Комментарии23
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ссылка на сам сайт, хотелось бы конкретику
Елена Б.КадровикСамозанятая
Опрос некорректный - "Кто у вас в компании ведет кадровый учет?"
Специалист по ВУР, специалист по кадровому делопроизводству и главный бухгалтер и другие должности - это разные компетенции и направления работы.
Кто ведет «воинский учет»?
Вести воинский учет в компании должен человек обладающий знаниями в этой области и идеальном случае – практическими навыками или новый обученный сотрудник.
Возложить обязанности – можно на любого специалиста, с его согласия и за доплату, т.к. это ведение дополнительного объёма работ.
Нет
Опрос не имеет никакого отношения к теме статьи. Текст про воинский учет, и вдруг опрос про кадровый.
"И как бы между прочим
Сказала невпопад"
Автор(ка) не понимает простых вещей.
Елена Б.КадровикСамозанятая
Видимо такие статьи выкидывают на главную для привлечения читателей на курсы. Там и ссылка есть в статье.
Нет
На какие ещё курсы? Чему там научат - после опубликованной антирекламы?
Ничто не мешает главному бухгалтеру в приказе указать на несогласие с данным приказом и на этом умыть руки.
В качестве причины можно указать низкий размер оплаты за подобную блатную работу. Если работодатель пожелает начать торговаться, сходу озвучить ему заведомо космическую сумму (вспоминаем про размер штрафов, который может светить ответственному). Если работодателя это не устраивает, пусть ищет другого.
у нас в городе, судя по тому, что количество вакансий выросло резко-до подобных действ мало кто опускался. просто встали и ушли.
Нет
Можно ничего не указывать.
Можно указать на ст. 9 труд. кодекса.
Светлана Вейс
Этот случай и разъяснение из серии: Сначала мы ищем справедливости, а затем новое место работы. Я так искала справедливость на предыдущей работе. Мне - главному бухгалтеру, вменили в обязанность таможенное оформление грузов. Довод, что есть более свободные сотрудники с большей зарплатой, не сработал. Денег не добавили, я уволилась)))
ФД Екатерина
если это моногород небольших размеров , то следующую рабочую лошадку на это место - нашли без проблем )
ох. у нас не моногород. и не сильно маленький. но есть таки на слуху один правитель мира незаметно для санитаров, который таки и на таких больших просторах безмерно обгадился. и столько народу через него пришло-убежало, что в один прекрасный момент следующих кандидатур очень долго и постоянно ищет. на территорию бухгалтерии......
и лимит доверия он свой выбрал года уже так 3 назад... и вакансии открыты в круглосуточном и круглогодичном режиме.
а с этого года таких прибавиться везде...
в моногороде тоже выход есть -любая удаленка может оказаться лучше -чем к полудурку в "услужение". по другому это не назвать.
ФД Екатерина
кстати да, сталкивалась с таким в городе, который тоже не особо маленький и тоже не моногород ) Как говорится - слава бежит впереди человека ) Да и по Москве есть на сайтах "вечные" вакансии - куда уж точно я бы не подала резюме, если бы искала работу
единственный пожалуй положительный момент от ковида - это наконец то для офисных сотрудников прочно внедрилась удаленка)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
А мне понравился опрос 😀 вот почему и ответила: "никто"