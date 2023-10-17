Когда на ЕНС отразят уменьшение налога по уточненной декларации

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Бухгалтера, в том числе, волнуют возможные штрафы за уточненку.
Однако так как декларация будет на уменьшение, ее сдача – право, а не обязанность. И такая декларация по норме статьи 81 НК, будучи представленной после истечения установленного срока, не считается представленной с нарушением срока.
С этого года начисление налогов идет по новым правилам и первичную декларацию проводят сразу, а уточненную – в зависимости от того, когда она сдана (до срока уплаты налога или после него). Все правила начисления налогов на ЕНС прописаны в статье 11.3 НК.
Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
Смотрите в нашей таблице, как идет начисление по ЕНС по уточненной декларации.
Вид уточненки
Дата отражения на ЕНС
с увеличением налога по сравнению с первичной декларацией
с уменьшением налога по сравнению с первичной декларацией, сданная до наступления срока уплаты
с уменьшением налога по сравнению с первичной декларацией, сданная после наступления срока уплаты
Таким образом, если сдать уточненку на уменьшение до 30.10 (срок уплаты НДС), то провести ее должны сразу в этот же день.
Если же сдать ее после 30.10, то ее проведут только после окончания камералки. В этом случае придется уплатить высокий налог по первичной декларации, а потом, когда проведут уменьшение, переплата вернется на сальдо ЕНС.
Комментарии2
Очень просто! Всё понятно!
Ирина
Конечно, всё просто.
Тут читаем, тут не читаем, тут считаем, тут не считаем.
А тут переворачиваем, тут рыбу заворачивали (частично С)