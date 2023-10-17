Когда на ЕНС отразят уменьшение налога по уточненной декларации

Если в первичной декларации по НДС вы занизили вычеты, а потом сдали уточненку, то начисление налога проведут по первичной декларации, а уменьшения придется ждать до конца камералки. Но если сдать уточненку быстро, уменьшение проведут сразу.

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Бухгалтера, в том числе, волнуют возможные штрафы за уточненку.

Однако так как декларация будет на уменьшение, ее сдача – право, а не обязанность. И такая декларация по норме статьи 81 НК, будучи представленной после истечения установленного срока, не считается представленной с нарушением срока.

С этого года начисление налогов идет по новым правилам и первичную декларацию проводят сразу, а уточненную – в зависимости от того, когда она сдана (до срока уплаты налога или после него). Все правила начисления налогов на ЕНС прописаны в статье 11.3 НК.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

Смотрите в нашей таблице, как идет начисление по ЕНС по уточненной декларации.

Вид уточненки Дата отражения на ЕНС с увеличением налога по сравнению с первичной декларацией со дня сдачи, но не ранее наступления срока уплаты этого налога с уменьшением налога по сравнению с первичной декларацией, сданная до наступления срока уплаты со дня сдачи, но не ранее наступления срока уплаты этого налога с уменьшением налога по сравнению с первичной декларацией, сданная после наступления срока уплаты со дня вступления в силу решения ИФНС по итогам камералки;

в течение 10 дней со дня окончания срока камералки;

со дня, следующего за днем завершения камералки, если не нашли нарушений;

со дня сдачи, если на следующий рабочий день после сдачи этой уточненки сдана новая уточненка к увеличению по сравнению с предыдущей

Таким образом, если сдать уточненку на уменьшение до 30.10 (срок уплаты НДС), то провести ее должны сразу в этот же день.

Если же сдать ее после 30.10, то ее проведут только после окончания камералки. В этом случае придется уплатить высокий налог по первичной декларации, а потом, когда проведут уменьшение, переплата вернется на сальдо ЕНС.