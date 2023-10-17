🎓Вебинар. ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учете. 21 ноября в 15:00 мск!

Переход к новым ФСБУ еще больше увеличил различия между бухгалтерским и налоговым учетом. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
На вебинаре разберем:
1) Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета.
2) «Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с изменениями налогового законодательства:
доходы, не учитываемые для налогообложения;
стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ.
3) Отложенные налоги по курсовым разницам.
4) Порядок учета временных разниц при изменении учетной политики.
5) Как учесть разницы в учете при исправлении ошибок прошлых лет.
Ждем вас на вебинаре 21 ноября в 15:00 мск!
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