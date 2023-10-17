🎓Вебинар. ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учете. 21 ноября в 15:00 мск!

Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре разберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02.

Переход к новым ФСБУ еще больше увеличил различия между бухгалтерским и налоговым учетом. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

1) Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета.

2) «Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с изменениями налогового законодательства:

доходы, не учитываемые для налогообложения;

стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ.

3) Отложенные налоги по курсовым разницам.

4) Порядок учета временных разниц при изменении учетной политики.

5) Как учесть разницы в учете при исправлении ошибок прошлых лет.

Ждем вас на вебинаре 21 ноября в 15:00 мск!